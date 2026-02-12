La perte d'indépendance de la Fed pourrait entraîner une hausse de l'inflation dans le monde entier, avertit la Bundesbank

Une perte d'indépendance de la Réserve fédérale américaine pourrait accroître la pression politique sur les banques centrales du monde entier et stimuler l'inflation pour tout le monde, a déclaré mercredi le président de la Bundesbank, Joachim Nagel.

Le président américain Donald Trump a exercé une pression incessante sur la Fed pour qu'elle réduise les taux d'intérêt et a choisi le mois dernier l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh pour diriger la banque à partir du mois de mai, tout cela dans l'espoir qu'il réduise l'empreinte de la Fed sur le marché et abaisse les coûts d'emprunt.

"Si cette pression politique aboutit, elle pourrait servir de modèle aux politiciens d'autres pays pour mener des politiques similaires", a déclaré Nagel. "Si cela devait se produire, les niveaux d'inflation pourraient augmenter dans le monde entier."

Alors que les banquiers centraux, dont la Présidente de la BCE, Christine Lagarde, et Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre , ont salué la nomination de Warsh, la pression sur la Fed devrait rester forte, en particulier si la banque met en pause l'assouplissement de sa politique jusqu'au milieu de l'année, comme le prévoient actuellement les marchés.

Nagel a déclaré que l'indépendance de la BCE était bien protégée, mais que les décideurs politiques ne devaient pas se reposer sur leurs lauriers.

"L'économie mondiale étant interconnectée, les pressions politiques dans un pays pourraient rendre la poursuite de la stabilité des prix plus difficile pour l'Eurosystème également", a-t-il déclaré.

La BCE maintient l'inflation à son objectif de 2 % depuis près d'un an, une position enviable alors que la plupart des grandes banques centrales peinent à atteindre leur propre objectif.