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La pause fraîcheur de Mexique-Afrique du Sud a été plus longue que prévue
information fournie par So Foot 12/06/2026 à 05:04

La pause fraîcheur de Mexique-Afrique du Sud a été plus longue que prévue

La pause fraîcheur de Mexique-Afrique du Sud a été plus longue que prévue

On n’est plus à ça près. L es Sud-Africains ont dû poireauter un peu avant d’engager après la deuxième pause fraîcheur de Mexique-Afrique du Sud (2-0), match d’ouverture du Mondial 2026. La faute à Fox. Pas un renard qui se serait incrusté sur la pelouse du stade Azteca, mais la chaîne américaine. Celle-ci a interrompu la diffusion du match pour retransmettre des publicités sur les écrans géants du stade mexicain.

40 secondes de retard

Comme le raconte The Athletic , l’arbitre, monsieur Wilton Sampaio, a dû attendre avant d’ordonner la reprise de Mexique – Afrique du Sud. Les Sud Africains, qui venaient d’encaisser un deuxième but, étaient pourtant prêts à reprendre. Leur attente a duré une quarantaine de secondes. Ce Mondial est le premier à proposer ces pauses fraîcheurs obligatoires, parfois utiles pour les joueurs, mais aussi énormes machines à cash pour les diffuseurs.…

UL pour SOFOOT.com

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