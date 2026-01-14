La nouvelle gouvernance de Gaza dévoilée ce mercredi, selon des sources

par Nidal al-Mughrabi

Donald Trump doit dévoiler mercredi la composition du comité technocratique qui sera chargé d'administrer la bande de Gaza dans le cadre de la deuxième phase de son plan de paix, a-t-on appris de quatre sources palestiniennes.

Israël et le Hamas ont souscrit en octobre au plan en 20 points présenté par le président américain pour mettre fin au conflit déclenché par l'attaque du mouvement palestinien en territoire israélien le 7 octobre 2023. Ce plan prévoit de confier, pour une période de transition, la gestion du territoire ravagé par deux ans de guerre à un comité technocratique palestinien placé sous la supervision d'un "conseil de la paix" international.

La présidence de ce comité de 14 membres, au sein duquel le Hamas n'est pas censé être représenté, devrait être confiée à Ali Chaas, ancien vice-ministre chargé du développement des zones industrielles au sein de l'Autorité palestinienne, ont dit les sources palestiniennes.

Des personnalités issues du secteur privé et d'ONG devraient compléter cet organe, montre la liste, obtenue par Reuters, des noms choisis par Nikolaï Mladenov, ancien coordinateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, qui devrait représenter le "conseil de la paix" sur place.

Parmi elles figurent notamment Ayed Abou Ramadan, président de la Chambre de commerce de Gaza, et Omar Chamali, qui a travaillé pour le groupe de télécommunications PALTEL, ont dit les sources palestiniennes.

Cette composition a été approuvée par le Hamas et par le Fatah, le mouvement du président palestinien Mahmoud Abbas, ont dit des sources égyptiennes et palestiniennes.

Les membres de ce comité palestinien devraient se réunir avec Nikolaï Mladenov ce mercredi au Caire.

Les autorités israéliennes n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

TRUMP DÉTERMINÉ À PASSER À LA DEUXIÈME PHASE

La mise en oeuvre de la première phase du plan de Donald Trump, prévoyant un cessez-le-feu et la libération des derniers otages enlevés lors de l'attaque du 7-Octobre, a été perturbée par une série d'obstacles : la poursuite de frappes israéliennes sur la bande de Gaza qui a fait des centaines de morts, le refus du Hamas de désarmer, la non-restitution de la dépouille d'un dernier otage israélien et des reports israéliens dans la réouverture du point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte.

Malgré les accusations réciproques de violation de l'accord, Donald Trump s'est dit déterminé à passer à la deuxième phase, censée aboutir au déploiement d'une force internationale de stabilisation dont les contours n'ont toujours pas été fixés, outre la gouvernance provisoire du territoire.

Des responsables du Hamas et d'autres factions palestiniennes se trouvent aussi au Caire pour des discussions sur cette seconde phase du plan, a dit le mouvement. Selon des sources égyptiennes, les pourparlers avec le Hamas portent désormais sur son désarmement.

Le mouvement islamiste palestinien refuse jusqu'à présent de déposer les armes, prévenant qu'il n'y consentira qu'avec la création d'un Etat palestinien. Israël lie ses futurs retraits de Gaza au désarmement du Hamas.

(Nidal al-Mughrabi, avec Ahmed Shalaby au Caire et Ali Sawafta à Ramallah, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)