La Nouvelle-Calédonie ne verra pas la Coupe du monde 2026

Nouvelle-Calédonie 0-1 Jamaïque

But : Cadamarteri (18ᵉ)

Fin du rêve. La Nouvelle-Calédonie ne jouera pas le Mondial 2026 . Opposés à la Jamaïque en demi-finales des barrages intercontinentaux ce jeudi à Guadalajara (Mexique), les Cagous ont été vaillants mais ne sont pas parvenus à s’imposer (0-1). La 150ᵉ sélection mondiale a rapidement été menée au score. Suite à un coup franc de Ronaldo Webster difficilement repoussé par le gardien néo-calédonien Rocky Nyikeine, Bailey Cadamarteri, jeune attaquant de Wrexham (20 ans), a surgi pour marquer le seul et unique but de cette rencontre. …

TM pour SOFOOT.com