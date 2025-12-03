La Norvège va repousser de 4 ans les activités minières sous-marines

La Norvège, premier pays d'Europe à avoir décidé d'ouvrir une partie de ses eaux à d'éventuelles activités minières sous-marines, va encore repousser de quatre ans l'attribution de premières licences ( AFP / OLIVIER MORIN )

La Norvège, premier pays d'Europe à avoir décidé d'ouvrir une partie de ses eaux à d'éventuelles activités minières sous-marines, va encore repousser de quatre ans l'attribution de premières licences, au terme d'un accord politique conclu dans la nuit de mardi à mercredi.

Le gouvernement travailliste, minoritaire au Parlement, a accepté de ne "pas lancer le premier appel d'offres pour l'exploitation des minerais des fonds marins au cours de la présente législature" qui court jusqu'en 2029.

En 2024, le Parlement norvégien avait donné son feu vert à l'ouverture d'une partie des fonds sous-marins à la prospection minière, sur 280.000 km2, soit plus que la superficie totale du Royaume-Uni.

Ce vote semblait devoir faire de la Norvège un des premiers pays au monde à autoriser l'exploitation commerciale de ses ressources minérales sous-marines, une activité hautement controversée.

Selon nombre de scientifiques et défenseurs de l'environnement, de telles activités minières dans les abysses risquent de perturber ou de détruire des écosystèmes dont on ignore presque tout.

De son côté, le gouvernement norvégien fait valoir l'importance de ne pas dépendre de pays comme la Chine, poids lourd du domaine, pour la fourniture en minéraux essentiels notamment à la transition énergétique et aux industries de défense.

Si le gouvernement comptait attribuer dès 2025 des licences de prospection -nécessaires, selon lui, pour recueillir les connaissances qui font actuellement défaut-, des petits partis de gauche ou écologistes, indispensables pour former une majorité au Parlement, pèsent de tout leur poids pour bloquer ce processus.

Afin de faire adopter leur projet de budget 2026 qui doit être examiné vendredi, les travaillistes ont ainsi dû concéder à leurs alliés au Parlement un nouveau report de l'ouverture des fonds sous-marins à l'exploration minière.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les deux derniers partenaires se sont ralliés à un projet de budget conditionné, entre autres, à un tel report, assurant ainsi une majorité parlementaire en ce sens.

Selon les autorités norvégiennes, le plateau continental du pays recèle très probablement du cuivre, du cobalt, du zinc ainsi que certains éléments de terres rares utilisés pour produire des batteries, des éoliennes, des ordinateurs ou encore des de téléphones portables.

phy/abx