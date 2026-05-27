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La Norvège va intégrer le "parapluie nucléaire" de la France
information fournie par Reuters•27/05/2026 à 21:00
La Norvège a donné son accord
pour rejoindre le "parapluie nucléaire" de la France, a annoncé
mercredi le président français Emmanuel Macron lors d'une visite
à Paris du Premier ministre norvégien Gahr Stoere, à l'occasion
de laquelle les deux pays ont signé un nouvel accord de défense.
* SOITEC SOIT.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires annuel en baisse de 34% en données publiées sur un an, mais supérieur aux attentes, ajoutant que l'amélioration séquentielle pour 2026-2027 devrait être moins marquée que lors des exercices précédents. ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•28.05.2026•08:39•
Le leader français de la volaille LDC (Le Gaulois, Maître Coq, Loué) a enregistré une hausse de ses bénéfices sur son exercice décalé 2025-2026 et largement dépassé ses objectifs notamment grâce à l'engouement des Français pour le poulet et les oeufs. En un an, ...
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* L'OREAL OREP.PA - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 435 euros contre 374. * VICAT VCTP.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours de 65 euros à 72 euros. * STMICROELECTRONICS STMPA.PA - Jefferies relève ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•28.05.2026•08:24•
Au-delà de cette annonce, la France et la Norvège ont conclu un accord de défense avec une clause de défense mutuelle en cas d'agression. Le Norvège -pays membre de l'Otan, mais pas de l'Union européenne- va rejoindre la "dissuasion nucléaire avancée" proposée ...
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