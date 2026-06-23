La Norvège dompte le Sénégal et attend la France

Bousculée jusqu’au bout par un Sénégal ranimé par le doublé d’Ismaïla Sarr, la Norvège s’impose (3-2) et valide sa qualification pour les seizièmes de finale. Les Lions de la Téranga payent trop cher leurs cadeaux défensifs et se retrouvent au bord de l’élimination.

Norvège 3-2 Sénégal

Buts : Pedersen (43 e ), Haaland (48 e , 58 e ) pour les Vikings // I. Sarr (53 e , 90 e +3) pour les Lions de la Téranga

Pas d’orage dans le New Jersey, mais une belle tempête sous les crânes sénégalais. Le Sénégal avait besoin de points, d’air, d’un match propre. Il a surtout offert des munitions à une Norvège trop grande, trop lourde, trop clinique par séquences. Malgré deux piqûres d’Ismaïla Sarr et une fin de match à faire ramer le drakkar, les Scandinaves compostent leur ticket pour les seizièmes et laissent les Lions avec un pied et demi au bord du vide.…

Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com