Foot: la FFF va présenter un budget record de plus de 300 millions d'euros lors de son Assemblée Générale

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

La Fédération française de football (FFF) va présenter un budget prévisionnel record de plus de 300 millions d'euros pour la saison 2026-2027 lors de son Assemblée Générale qui se tient samedi à Ajaccio, a appris l'AFP d'une source proche de l'instance.

"C'est la première fois de son histoire que la Fédération va dépasser les 300 millions d'euros de budget, a affirmé cette même source. Il devrait même être bien au dessus des 300 millions", a-t-elle précisé.

Grâce à ce budget, la Fédération va financer en priorité le football amateur, le football féminin, et notamment la LFFP, la ligue professionnelle qu'elle gère, ainsi que la Ligue 3 professionnelle qui doit débuter le 8 aout prochain.

En 2025-2026, l'instance avait établi un budget de 287,2 M EUR, déjà en légère hausse par rapport à la saison 2023-2024 (283,2 M EUR).

En décembre, lors de sa précédente assemblée générale, elle avait révélé enregistrer un déficit inhabituel de 8,7 millions d'euros pour la saison précédente, principalement en raison de son soutien au secteur professionnel en crise, mais assure que son budget sera à l'équilibre pour la saison 2025-2026.

La hausse de son budget s'explique notamment par celle de ses partenariats, et notamment le renouvellement du contrat avec l'équipementier Nike, qui prendra effet à partir du 1er juillet 2026 et qui devrait rapporter à la FFF plus de 100 M EUR par saison selon une source ayant connaissance du dossier.

La "3F" s'est réjouie d'attirer récemment six nouveaux partenaires, ce qui prouve selon elle son attractivité.

La signature de son nouveau contrat avec GL Events, le concessionnaire du Stade de France, qu'elle a officialisé en avril va générer enfin entre six et dix millions de recettes supplémentaires.