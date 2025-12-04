La mortalité infantile devrait augmenter en 2025 avec la baisse de l'aide internationale-Fondation Gates

par Jennifer Rigby

La mortalité infantile devrait augmenter cette année pour la première fois en un siècle, a déclaré jeudi la Fondation Gates, soulignant qu'environ 200.000 enfants de plus mourront probablement avant leur cinquième anniversaire par rapport à 2024 en raison de la réduction de l'aide internationale.

En 2024, 4,6 millions d'enfants sont morts avant d'atteindre l'âge de cinq ans, selon les estimations. Cette année, ce chiffre devrait être de l'ordre de 4,8 millions, a fait savoir la fondation cofondée par Bill Gates. Le nombre de décès d'enfants a diminué de moitié depuis 2000.

"Pendant des décennies, le monde a fait des progrès constants pour sauver la vie des enfants. Mais aujourd'hui, alors que les défis s'accumulent, ces progrès s'inversent", a déclaré Bill Gates dans le rapport annuel la Fondation Gates.

RÉDUCTION DE L'AIDE AU-DELÀ DES ÉTATS-UNIS

Le rapport de la fondation étudie les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies en matière de réduction de la pauvreté et d'amélioration de la santé. Il est généralement publié en septembre, mais a été retardé cette année en raison de l'incertitude qui pèse sur le financement de la santé dans le monde.

L'aide mondiale au développement dédiée à la santé a chuté d'un peu moins de 27% cette année par rapport à 2024, selon le rapport. Sous l'impulsion des États-Unis, qui ont réduit au début de l'année leurs dépenses en matière d'aide internationale, d'autres pays, tels que Grande-Bretagne et l'Allemagne, ont limité leurs donations.

Selon la Fondation Gates, ces réductions sont l'une des principales raisons de l'inversion des progrès en matière de mortalité infantile, même si d'autres problèmes, tels que l'endettement croissant des pays et la fragilité de leurs systèmes de santé, entrent également en ligne de compte.

Plus tôt cette année, la fondation avait déjà prévenu que ces réductions entraîneraient une augmentation de la mortalité infantile.

Si les réductions sont permanentes, entre 12 et 16 millions décès d'enfants supplémentaires pourraient être observés d'ici 2045, souligne le rapport. Cette année, l'augmentation du nombre de décès pourrait être égale à celle de 2023, dernière année pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dispose de données.

Les chiffres du rapport sont basés sur une modélisation d'un institut de statistique sur la santé publique de l'université de Washington.

La Fondation exhorte dans son rapport annuel les gouvernements et les particuliers à intensifier leurs efforts et à se concentrer sur de nouveaux outils innovants ainsi que sur des solutions éprouvées pour améliorer la santé des enfants.

(Rédigé par Jennifer Rigby, version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)