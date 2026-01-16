La ministre japonaise Katayama déclare que toutes les options sont ouvertes en ce qui concerne le yen, y compris une action conjointe avec les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute plus de commentaires et de contexte sur Katayama) par Makiko Yamazaki

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré vendredi que Tokyo n'excluait aucune option pour contrer la volatilité excessive des taux de change, y compris une intervention coordonnée avec les États-Unis, alors que le yen est resté à son plus bas niveau depuis 18 mois face au dollar.

Le yen s'est affaibli jusqu'à 159,45 pour un dollar cette semaine, son niveau le plus bas depuis la dernière intervention du Japon en juillet 2024, ce qui a renforcé les spéculations selon lesquelles Tokyo pourrait bientôt intervenir.

"Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous prendrons des mesures décisives sans exclure aucune option", a déclaré Mme Katayama lors d'une conférence de presse régulière.

Elle a également déclaré qu'elle partageait le point de vue du secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, selon lequel les récents mouvements de change ont été excessifs, lors de leur rencontre à Washington lundi.

À la question de savoir si une intervention conjointe avec les États-Unis serait une option réaliste, Mme Katayama a répondu qu'une déclaration conjointe du Japon et des États-Unis en septembre dernier "était extrêmement importante et comprenait des termes sur l'intervention".

"Elle ne précise pas si une telle intervention serait coordonnée ou non, et nous considérons donc qu'aucune option n'est exclue", a-t-elle déclaré.

La faiblesse du yen a été exacerbée par les attentes selon lesquelles une victoire électorale de la Première ministre Sanae Takaichi lui permettrait d'obtenir un mandat fort pour sa politique fiscale expansionniste.

La faiblesse du yen est un casse-tête pour les décideurs politiques, car elle gonfle les coûts d'importation et augmente le coût de la vie pour les ménages. Elle pourrait également affecter la cote de popularité de Takaichi.

Les commentaires de Mme Katayama font suite à une déclaration du département du Trésor américain selon laquelle M. Bessent a insisté sur la nécessité d'une formulation et d'une communication saines de la politique monétaire lors de sa rencontre avec Mme Katayama et a noté "le caractère intrinsèquement indésirable d'une volatilité excessive des taux de change".

Mme Katayama a déclaré lors de la conférence de presse que cette déclaration reflétait probablement le point de vue personnel de M. Bessent, qui affirme depuis plusieurs années que la politique monétaire du Japon est en retard, et ce bien avant que le gouvernement de Mme Takaichi ne prenne ses fonctions.

"Mais il ne s'agit que de mon hypothèse, et j'insiste sur ce point", a-t-elle ajouté.