La ministre japonaise des Finances et le gouverneur de la Banque du Japon participeront à la réunion du G20 la semaine prochaine

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* Katayama et Ueda, de la Banque du Japon, participeront à la réunion du G20 aux États-Unis.

* Les marchés s'intéressent à d'éventuelles rencontres avec Bessent

* Un coup de pouce de Bessent a conduit les marchés à anticiper une hausse des taux de la Banque du Japon en septembre

(Ajout des commentaires de Katayama aux paragraphes 7 et 8) par Makiko Yamazaki et Leika Kihara

La ministre japonaise des Finances et le gouverneur de la banque centrale participeront la semaine prochaine à la réunion des ministres des Finances du Groupe des 20 , organisée aux États-Unis et réunissant les principales économies mondiales, ouvrant ainsi la voie à un nouveau débat sur les mesures à prendre pour inverser la tendance à la faiblesse persistante du yen.

Les responsables politiques des économies du G20, réunis à Asheville, en Caroline du Nord, s’apprêtent à débattre des répercussions économiques mondiales de la guerre au Moyen-Orient , des appels américains à de nouvelles sanctions contre l’Iran et du sujet épineux des déséquilibres mondiaux.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré vendredi qu’elle espérait contribuer aux discussions sur l’économie mondiale lors de cette réunion, à laquelle, selon la Banque du Japon, le gouverneur Kazuo Ueda devrait également participer — ce qui pourrait lui permettre de rencontrer le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

LES RENCONTRES DE BESSENT EN POINT DE MIRE

Les marchés financiers se demandent si Mme Katayama et M. Ueda rencontreront M. Bessent en marge du sommet du G20, après l’intervention monétaire coordonnée entre le Japon et les États-Unis le mois dernier pour soutenir le yen en baisse.

JPY= Si le yen s’est éloigné de son plus bas niveau en 40 ans, atteint le mois dernier à près de 164 pour un dollar, il est retombé vers 160 après avoir bondi à 155,20 peu après l’annonce de l’action conjointe. Il s’établissait vendredi à 159,60 pour un dollar.

“La déclaration commune avec le secrétaire Bessent concernant l’intervention conjointe était très ferme et reste d’actualité”, a déclaré Mme Katayama lors d’une conférence de presse vendredi, lorsqu’elle a été interrogée sur la faiblesse persistante du yen.

Mme Katayama a ensuite rencontré la Première ministre Sanae Takaichi à sa résidence officielle, où elle a indiqué avoir expliqué à Mme Takaichi la position du Japon lors du sommet du G20.

À l’issue de son entretien avec la Première ministre, Mme Katayama a déclaré aux journalistes qu’elle comptait mener des discussions bilatérales avec M. Bessent en marge du G20.

M. Bessent avait déclaré qu’il se réjouissait de rencontrer M. Ueda à Asheville, tout en lançant un petit coup de pouce à la banque centrale pour qu’elle relève ses taux d’intérêt dans le cadre des efforts du Japon visant à enrayer la chute du yen.

Les prises de position publiques de M. Bessent sur la politique monétaire japonaise, ainsi que la récente série de commentaires “hawkish” émanant de la Banque du Japon, ont conduit les marchés à tabler sur une probabilité de 80 % à 90 % d’une hausse des taux lors de sa prochaine réunion en septembre.

Tout en s’abstenant de s’engager sur une hausse, le vice-gouverneur de la Banque du Japon, Ryozo Himino , a souligné jeudi la nécessité de hausses de taux opportunes et n’a pas contesté les anticipations dominantes du marché concernant une hausse des taux le mois prochain.

“Nous examinerons, notamment lors de la prochaine réunion de politique monétaire, la probabilité que notre scénario de base se concrétise ainsi que les risques”, a déclaré M. Himino aux journalistes, ajoutant que les discussions tiendraient compte du fait que l’inflation sous-jacente approchait les 2 %.