La mi-temps d'Espagne-Argentine a duré...
Promettant un show de mi-temps de 17 minutes, la FIFA a explosé les compteurs à la pause de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine. Verdict : 27 minutes de mi-temps , dont un spectacle façon Super Bowl d’une bonne vingtaine de minutes, les sept restantes devant bien servir aux spots publicitaires des diffuseurs.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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