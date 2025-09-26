La marque Pokémon désavoue l'utilisation de son image dans une vidéo antimigrants d'un ministère américain

( AFP / BEHROUZ MEHRI )

La très populaire franchise Pokémon s'est dissociée vendredi de la récente vidéo du gouverment américain associant le slogan "Attrapez-les tous" de la marque japonaise à sa campagne d'expulsion des migrants clandestins.

La vidéo, publiée en début de semaine sur le compte X du Département de la Sécurité intérieure américain, montre des policiers armés et des douaniers menottant des personnes présentées comme des clandestins, avec, en fond musical, le célèbre générique de Pokémon.

Le clip d'une minute est entrecoupé d'images du personnage principal Satoshi, connu sous le nom d'Ash en Amérique du Nord, lançant des Pokéballs, un outil utilisé dans la série animée pour attraper et stocker des monstres sauvages, les Pokémons.

Vendredi, la société Pokémon a réfuté toute implication d'elle-même ou de ses filiales dans la réalisation ou la publication de cette vidéo.

"Nous n'avons jamais approuvé l'utilisation de la propriété intellectuelle que nous possédons", a déclaré l'entreprise dans un communiqué à l'AFP.

Au début du mois, l'administration américaine a lancé une opération de contrôle de l'immigration à Chicago baptisée "Midway blitz", visant les migrants qu'elle qualifie de "criminels qui terrorisent les Américains".

Pokémon a connu un succès mondial après son lancement en 1996, sous forme de jeu vidéo pour la console Game Boy de Nintendo.

La franchise est également célèbre pour ses films, séries animées et le jeu mobile "Pokémon Go" qui utilise la réalité augmentée.