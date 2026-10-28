La marque de compléments alimentaires Rho Nutrition envisagerait une vente, selon certaines sources

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par Abigail Summerville

Rho Nutrition, un fabricant de compléments alimentaires liquides et de vitamines, envisage une cession qui pourrait valoriser l’entreprise à plus de 500 millions (XX millions d'euros) de dollars, selon des sources proches du dossier.

Cette société privée travaille avec la banque d’investissement Rothschild sur ce processus de cession, qui en est encore à ses débuts, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat car il s’agit d’une affaire confidentielle. Rho prévoit de générer environ 200 millions (XX millions d'euros) de dollars de chiffre d’affaires cette année, ont-elles ajouté.

Rho et Rothschild n’ont pas souhaité faire de commentaires.

Les opérations de cession concernant les marques de vitamines, de minéraux et de compléments alimentaires sont en plein essor, les consommateurs accordant la priorité à leur santé et les utilisateurs de GLP-1 se tournant vers les compléments alimentaires pour contrer les effets secondaires des médicaments amaigrissants, tels que la perte de masse musculaire. Cette année, Procter & Gamble PG.N a accepté de racheter le fabricant de vitamines Thorne pour 3,8 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, Unilever a racheté la marque de bonbons gélifiés Grüns, et Yellow Wood Partners a conclu un accord pour acquérir l’activité de vitamines grand public de Nestlé.

Ryan Bishop et George Padilla, deux vétérans du secteur des compléments alimentaires, ont cofondé Rho en 2022. Leurs produits ciblent notamment la santé cellulaire, cutanée, capillaire, cérébrale, cardiaque et hormonale.

Basée à Miami, l’entreprise utilise des liposomes, des bulles microscopiques de type lipidique, pour protéger les nutriments de la destruction par le système digestif, ce qui, selon elle, permet une meilleure absorption à travers la membrane cellulaire par rapport aux vitamines traditionnelles.