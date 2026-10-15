La marine ukrainienne dit avoir détruit six avions de combat russes

La marine ukrainienne a affirmé jeudi avoir détruit six chasseurs-bombardiers russes Su-34M lors d'une frappe nocturne sur l'aérodrome de Borissoglebsk, dans la région russe de Voronej.
Dans un message sur Telegram, elle a précisé avoir utilisé son système de missile de croisière Neptune lors de l'attaque.
(Lina Golovnya, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
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