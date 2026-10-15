La marine ukrainienne dit avoir détruit six avions de combat russes

La marine ukrainienne a affirmé jeudi avoir détruit six chasseurs-bombardiers russes Su-34M lors d'une frappe nocturne sur l'aérodrome de Borissoglebsk, dans la région russe de Voronej.

Dans un message sur Telegram, elle a précisé avoir utilisé son système de missile de croisière Neptune lors de l'attaque.

(Lina Golovnya, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)