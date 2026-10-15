 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La marine ukrainienne dit avoir détruit six avions de combat russes
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 10:24

Ajouter Boursorama à vos sources

La marine ukrainienne a affirmé jeudi avoir détruit six chasseurs-bombardiers russes Su-34M lors d'une frappe nocturne sur l'aérodrome de Borissoglebsk, dans la région russe de Voronej.

Dans un message sur Telegram, elle a précisé avoir utilisé son système de missile de croisière Neptune lors de l'attaque.

(Lina Golovnya, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank