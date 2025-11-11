La Maison Blanche prévoit un retour à une croissance de 3 % ou 4 % d'ici début 2026 après l'impact de la fermeture du gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon Kevin Hassett, l'administration Trump se concentre sur l'accessibilité financière

Un dividende unique et un prêt hypothécaire sur 50 ans pourraient aider les Américains, Kevin Hassett déclare que la trajectoire de l'inflation semble bonne malgré les fluctuations saisonnières

(Ajout de citations de l'interview de Kevin Hassett aux paragraphes 3, 7, 8 et 9) par Andrea Shalal et Doina Chiacu

L'économie américaine devrait renouer avec une croissance de 3 à 4 % d'ici le premier trimestre 2026, a déclaré mardi Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche.

Kevin Hassett a cité les estimations des économistes selon lesquelles la fermeture du gouvernement réduirait d'environ 1 à 1,5 point de pourcentage les taux de croissance qui avaient atteint près de 4 % au cours de l'année écoulée.

"La question est de savoir quand tout cela reviendra. Je pense que certaines choses sont perdues à jamais, d'autres non. Mais je pense que d'ici le premier trimestre de l'année prochaine, nous aurons retrouvé un rythme de croissance de 3 ou 4 %", a déclaré Kevin Hassett lors d'une interview accordée à CNBC.

Les économistes ont prévenu que le ralentissement de la croissance de la consommation et du commerce mondial, ainsi que la lenteur de la croissance de l'emploi, l'augmentation du chômage et l'aggravation de l'inflation assombrissaient les perspectives économiques des États-Unis, bien que l'augmentation des investissements des entreprises puisse constituer un contrepoids important.

Selon une enquête de la National Association for Business Economics publiée à la mi-octobre, plus de 60 % des 40 économistes interrogés s'attendaient à ce que les droits de douane imposés par le président Donald Trump réduisent la croissance économique d'un demi-point de pourcentage. Aucun économiste ne s'attend à ce que les droits de douane stimulent la croissance.

Leur projection médiane était que l'économie croîtrait de 1,8 % en 2025, contre 1,3 % prévu dans l'enquête de juin.

Kevin Hassett a déclaré que l'administration Trump s'efforçait de résoudre les problèmes persistants d'accessibilité et de stimuler le pouvoir d'achat des citoyens, qui, selon lui, a chuté d'environ 3 400 dollars sous l'administration Biden, mais a augmenté de 1 200 dollars depuis l'entrée en fonction de Donald Trump en janvier.

Il a ajouté que la trajectoire globale de l'inflation était "vraiment, vraiment bonne", malgré des hauts et des bas qui, selon lui, sont liés aux saisons. Une réduction du déficit cette année contribuerait à réduire la pression macroéconomique sur les prix, a-t-il ajouté.

L'administration Trump se concentre également sur le logement et sur les moyens de rendre la vie des gens plus abordable, a déclaré Kevin Hassett, tout en reconnaissant que les prix du lait et des hamburgers étaient encore "bien plus élevés" que lors du premier mandat de Donald Trump.

Kevin Hassett a déclaré que le projet de Donald Trump de verser aux Américains à revenus faibles et moyens un dividende d'environ 2 000 dollars et d'introduire un prêt hypothécaire sur 50 ans étaient tous deux de "très bonnes idées".

L'augmentation des recettes fiscales d'environ 200 milliards de dollars cette année a permis le versement d'un dividende, a-t-il déclaré, ajoutant qu'une durée de prêt hypothécaire plus longue pourrait aider les acheteurs d'un premier logement en réduisant les paiements mensuels.