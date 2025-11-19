La magnifique joie des joueurs de Haïti après l'exploit
Yo prale nan mondyal !
Tout vient à point qui sait attendre et Haïti en avait visiblement marre d’attendre, après plus de 50 ans . Dans la nuit de mardi à mercredi, les Haïtiens ont écrit l’une des plus belles pages de leur histoire en s’offrant un ticket pour le prochain Mondial qui se déroulera l’été prochain. …
KM pour SOFOOT.com
