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La lutte contre les feux de forêt doit s'adapter au changement climatique - UE
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 09:32
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par Kate Abnett

Pour mieux lutter contre les incendies de forêt, l'Union européenne doit à la fois mettre l'accent sur la gestion forestière et renforcer la sensibilisation aux risques de feux dans un contexte de changement climatique, estime la commissaire européenne chargée de la gestion des crises.

Dans un entretien accordé à Reuters, Hadja Lahbib souligne également la nécessité de disposer de davantage de moyens financiers dans un contexte de gigantesques incendies en France et en Espagne, qui ont entraîné l'évacuation de centaines de milliers d'habitants et de touristes.

"Le changement climatique s'accélère. Notre réponse doit donc évoluer tout aussi rapidement. Nous devons nous préparer aux risques avant que les catastrophes ne surviennent, et ne pas nous contenter de réagir après coup", a-t-elle noté.

Environ 90% des feux de forêt sont provoqués par des activités humaines, telles que les feux de camp ou des mégots de cigarette jetés négligemment.

L'UE ne joue qu'un rôle limité dans la gestion des feux de forêt, dont la responsabilité incombe aux gouvernements nationaux.

Bruxelles coordonne le déploiement de ressources supplémentaires mises en commun par les pays européens lorsqu'un pays sollicite une aide d'urgence. L'UE dispose également de sa propre flotte de réserve " RescEU", composée de 22 avions de lutte contre les incendies et de cinq hélicoptères, mis à disposition par ses États membres.

Mardi, l'UE avait ainsi coordonné le déploiement de sept avions et de quatre hélicoptères en France, ainsi que de six avions et de trois équipes terrestres de lutte contre les feux de forêt en Espagne.

L'UE a déployé un chiffre record plus de 770 pompiers dans les pays à risque en prévision de cet été. Et les responsables de l'Union européenne ont dit s'attendre cette année à ce que des incendies soient encore actifs en novembre.

"L'ampleur et l'intensité de ces catastrophes signifient que nous devrons confirmer le renforcement de notre capacité collective", selon Hadja Lahbib, qui ajoute que la Commission européenne avait proposé de plus que doubler le financement consacré à la réponse aux crises dans le prochain budget de l'UE, pour le porter à 10,7 milliards d'euros.

Cependant, les pays de l'UE ont proposé de ramener ce montant à 9,1 milliards d'euros, à en croire leur dernière proposition de compromis en date.

En attendant, l'UE se dote de sa propre flotte permanente de lutte contre les incendies, avec 12 avions Canadair et cinq hélicoptères, avec une livraison prévue entre 2027 et 2030.

(Kate Abnett, Version française Benoit Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 10:14

    Ils doivent surtout admettre que ce ce n'est pas nous qui sommes la cause du réchauffement et que les subventions aux tout électrique (autos, vélos, trottinettes...) est une absurdité qui nous ruine. Nous avons des avions et des hélicos russes, mais à cause des sanctions contre la Russie, on ne peut pas les utiliser.

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