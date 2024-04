La Lituanie va livrer 3.000 drones de combat à l'Ukraine

L'Etat balte de 2,8 millions d'habitants a jusqu'à présent fourni à l'Ukraine plus d'un milliard d'euros d'aide, dont plus de la moitié dans le domaine militaire.

La Lituanie a annoncé vendredi qu'elle livrerait environ 3.000 drones de combat à l'Ukraine et qu'elle allait contribuer à la remise en forme des soldats ukrainiens qui luttent contre l'invasion russe.

"Dans un avenir proche, la Lituanie achètera environ 3.000 drones FPV de fabrication lituanienne pour l'Ukraine, pour un montant de deux millions d'euros", a déclaré aux journalistes la Première ministre Ingrida Simonyte, aux côtés de son homologue ukrainien Denys Chmygal.

Selon Mme Simonyte, ces appareils pourraient parvenir à l'Ukraine dans le courant de l'année.

Les drones sont largement utilisés par les deux belligérants, à la fois sur la ligne de front et pour attaquer des infrastructures majeures à l'intérieur du territoire ennemi.

La Première ministre lituanienne a aussi dit que son pays allait aider à la création de trois centres de remise en forme destinés aux militaires ukrainiens, à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, à Dnipro (centre-est) et à Jytomyr (ouest).

Mme Simonyte a appelé l'UE à entamer les négociations d'adhésion avec Kiev "dès que possible", considérant que "la sécurité totale de l'Ukraine et en même temps celle de l'Otan ne peuvent être assurées que via l'adhésion pleine et entière de l'Ukraine à l'Otan".

La Lituanie, un pays balte de 2,8 millions d'habitants, a jusqu'à présent fourni à l'Ukraine plus d'un milliard d'euros d'aide, dont plus de la moitié dans le domaine militaire, l'exemple le plus récent étant l'allocation de 35 millions d'euros à l'initiative tchèque d'achat de munitions.

Selon l'institut Kiel, qui a son siège en Allemagne, la Lituanie compte parmi les cinq premiers pays pour ce qui est de la part du PIB consacrée à aider l'Ukraine, soit 1,54%.

"C'est un pourcentage qui peut être comparé aux budgets de la défense de certains pays. Nous l'apprécions vraiment", a confié M. Chmygal.

Le ministère lituanien de la Défense a déclaré plus tôt cette année que la Lituanie prévoyait de dépenser 200 millions d'euros supplémentaires au titre de l'aide militaire à l'Ukraine entre 2024 et 2026.

Avec sa visite en Lituanie, le Premier ministre ukrainien achève une tournée dans les trois Etats baltes, après s'être rendu en Estonie et en Lettonie.