information fournie par So Foot • 13/03/2025 à 19:47

La liste des Espoirs dévoilée

Deux petits nouveaux.

Dans la foulée de la liste de Didier Deschamps, marquée par le retour de Kylian Mbappé et la présence de Désiré Doué, Gérard Baticle a dévoilé les joueurs retenus avec les Espoirs. Le défenseur rennais Jérémy Jacquet et le gardien de but de Dunkerque, Ewen Jaouen, sont convoqués pour la première fois avec les Bleuets .…

TM pour SOFOOT.com