La liste de l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde 2026 avec 19 joueurs locaux
Le temps de Benni McCarthy et Pierre Issa paraît si loin. La Fédération sud-africaine de football a communiqué, ce mercredi, la liste des 26 joueurs sélectionnés par Hugo Broos pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Afrique du Sud .
Huitièmes de finaliste de la CAN 2025, les Bafana Bafana se présenteront à la face du monde avec 19 joueurs évoluant dans le championnat local , dont le gardien de but Ronwen Williams , Teboho Mokoena ainsi que plusieurs de leurs coéquipiers du Mamelodi Sundowns, vainqueur de la Ligue des champions africaine . Les Orlando Pirates, sacrés champions d’Afrique du Sud , comptent 8 de leurs membres dans la liste finale.…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer