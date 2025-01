La Lazio, Manchester United et Francfort font le plein

Rome a décidément des bonnes fondations.

La Lazio n’a pas eu besoin de plus de 35 minutes pour conforter sa place de leader de la phase de ligue, en s’imposant 3-1 contre la Real Sociedad . Les Italiens ont rapidement trouvé la faille par Gila et ont ensuite déroulé grâce au carton rouge obtenu par Munoz à la demi-heure de jeu : le capitaine Zaccagni puis Castellanos ont alourdi le score en deux minutes. En fin de match, ils ont concédé un but de Barrene, sans conséquence pour leur qualification dans le top 8. Manchester United s’est lui difficilement imposé contre Glasgow Rangers (2-1) . Après un but de Matthijs de Ligt, annulé pour une faute de Leny Yoro, les joueurs mancuniens ont profité d’une boulette du gardien Jack Butland qui a dégagé le ballon des poings dans ses propres buts peu pour ouvrir le score peu près la pause. Les Rangers ont cru arracher le match nul grâce à Dessers, bien aidé par une erreur de Harry Maguire mais les Reds ont repris les trois points de la victoire dans le temps additionnel par Bruno Fernandes, entre les jambes du gardien.…

LL pour SOFOOT.com