La large coalition suggérée par Macron "décrédibilise la politique", estime Glucksmann

Le candidat socio-démocrate à la présidentielle Raphaël Glucksmann à Paris le 11 octobre 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

L'idée de former une large coalition de Raphaël Glucksmann à David Lisnard avant la présidentielle, suggérée par Emmanuel Macron, "décrédibilise la politique", estime le candidat Place publique/PS, qui ne croit pas que la gauche et la droite soient "solubles l'une dans l'autre".

Le président de la République "aurait mieux fait d’organiser un grand moment d'unité nationale après l'attentat raciste de Trappes plutôt que d'imaginer de telles combines politiques", grince Raphaël Glucksmann dans La Tribune Dimanche.

"Soyons sérieux. Comment imaginer une seconde une fusion entre mon projet et celui de David Lisnard ?", très marqué à droite, "cela décrédibilise la politique", juge le candidat.

"L’idée que la gauche et la droite sont solubles l’une dans l’autre, je n’y ai jamais cru et je pense que c’est dangereux pour la démocratie, cela pavant la voie aux démagogues et aux populistes", ajoute-t-il.

Raphaël Glucksmann se dit "convaincu au contraire que l'alternative démocratique au RN sera une offre de changement par rapport au double quinquennat d’Emmanuel Macron" et que "c'est notre gauche, démocratique et républicaine, qui proposera cette alternative".

Le candidat Place publique/PS critique aussi de récents propos du candidat Horizons Édouard Philippe qui avait parlé d'une "surreprésentation" de la jeunesse "issue de l'immigration" dans les pillages du 17 octobre.

"Pour ma part, je suis Français depuis deux générations. Pourquoi alors M. Philippe ne voit-il pas en moi un +Français issu de l’immigration+ ? La réalité, et tout le monde l’a bien compris, c’est que derrière ces mots ce sont les Noirs et les Arabes qui sont constamment visés, comme si eux étaient condamnés à toujours être +issus de l’immigration+ après deux, trois, quatre ou même cinq générations", affirme M. Glucksmann.

"Il y a une telle domination psychologique de l’extrême droite dans le débat public que nous n’arrivons plus à produire un sursaut républicain commun. La seule manière de gagner face à l’extrême droite n’est pas de les suivre, c’est de mettre une digue", assure-t-il.