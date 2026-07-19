La justification lunaire de la Maison blanche dans l'affaire Balogun

Après « et nos SDF ? », voici la nouvelle formule magique : « et nos contribuables ? » L’affaire Balogun restera tristement associée aux dérives de ce Mondial 2026. Expulsé par un carton rouge direct lors du seizième de finale contre la Bosnie, le joueur états-unien avait finalement autorisé à disputer le match suivant contre la Belgique (défaite 1-4), à la suite d’un tour de magie orchestré par la FIFA, elle-même sollicitée par la Maison blanche.

Au nom de la justice

Mais au lieu de faire profil bas, l’administration Trump en a remis une couche pour justifier son ingérence dans un dossier allant à l’encontre de toutes les bases de l’équité sportive. Dans un entretien à la Gazzetta delle Sport , Andrew Giuliani, responsable de la Maison Blanche en charge de l’organisation de la Coupe du monde, a déclaré que ses services suivaient de près l’arbitre brésilien de la rencontre, Raphael Claus « avait déjà fait l’objet d’une enquête au Brésil concernant des cartons rouges ». …

JD pour SOFOOT.com