LA JUSTICE SUÉDOISE A IDENTIFIÉ L'ASSASSIN D'OLOF PALME STOCKHOLM (Reuters) - Stig Engström est l'assassin d'Olof Palme, ancien Premier ministre suédois tué en 1986 dans une rue de Stockholm, a annoncé mercredi le ministère public refermant un dossier qui a longtemps hanté le royaume scandinave. Graphiste de profession, Stig Engström s'est suicidé en 2000 à l'âge de 66 ans si bien que l'affaire est considérée comme close par la justice suédoise. "Il s'agit de Stig Engström", a déclaré le procureur Krister Petersson lors d'une conférence de presse. "Puisque cette personne est morte, je ne peux pas la mettre en accusation et j'ai décidé de mettre fin à l'enquête." Présent sur les lieux du crime, Stig Engström avait à l'époque été interrogé par la police avant d'être mis hors de cause après avoir pourtant souvent changé de version. Premier ministre social-démocrate de 1969 à 1976 puis de 1982 à 1986, Olof Palme est parfois considéré comme l'architecte de la Suède moderne. Ses prises de positions anticolonialistes et son hostilité à l'égard des Etats-Unis lui ont toutefois valu de nombreuses inimitiés. Il a été abattu en 1986 alors qu'il rentrait chez lui après s'être rendu au cinéma en compagnie de son épouse sans garde du corps comme il en avait l'habitude. Ce meurtre longtemps non-élucidé a engendré un nombre incalculable de théories impliquant tantôt la CIA, tantôt séparatistes kurdes ou croates voire même les services secrets sud-africains. Cette piste était d'ailleurs explorée par Stieg Larsson, l'auteur de la trilogie policière Millenium, décédé en 2004. (Simon Johnson, Niklas Pollard, Johan Ahlander et Johannes Hellstrom; version française Nicolas Delame)

