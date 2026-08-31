 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La journaliste Natacha Polony se lance en politique pour "perturber l'entre-soi"
information fournie par AFP 31/08/2026 à 09:47
Ajouter Boursorama à vos sources

Natacha Polony lors de La REF 2026, le meeting des entrepreneurs, à Paris le 26 août 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Natacha Polony lors de La REF 2026, le meeting des entrepreneurs, à Paris le 26 août 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

La journaliste Natacha Polony, qui a annoncé vouloir se lancer en politique, entend "perturber l'entre-soi", a-t-elle affirmé lundi matin sur RTL.

"Il manque une offre politique (...) qui refuse l'impuissance", a déclaré la directrice de la revue L'Audace! et ancienne directrice de l'hebdomadaire Marianne.

"J'en ai assez de commenter le désastre", a-t-elle ajouté, pour expliquer son entrée sur la scène politique, qu'elle a annoncé vendredi dans un entretien au quotidien Le Parisien.

"Je lance un mouvement pour tous les orphelins de la politique (...) le temps viendra de donner à cette dynamique un nom, des contours", avait-elle indiqué dans cet entretien.

"Je n'exclus rien", avait-elle ajouté, interrogée au sujet d'une possible candidature à l'élection présidentielle de 2027. Elle a en revanche indiqué qu'elle n'était pas à l'origine du site en construction polony2027.fr.

Celle qui se revendique du "gaullisme social" a évoqué lundi sur RTL l'idée de "décréter un état d'urgence de la production" pour redresser le déficit commercial français, en mettant notamment en place une priorité nationale dans la commande publique.

"Il faut revoir entièrement la formation" des professeurs, a-t-elle ajouté, évoquant également la nécessité d'augmenter le nombre d'enseignants.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 10:06

    Encore une déclaration de candidature à…….

    Soyons patients encore quelques semaines…….

    Une femme brillante intelligente et d’expérience va bientôt arriver sauver la France

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank