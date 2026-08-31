La journaliste Natacha Polony se lance en politique pour "perturber l'entre-soi"

Natacha Polony lors de La REF 2026, le meeting des entrepreneurs, à Paris le 26 août 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

La journaliste Natacha Polony, qui a annoncé vouloir se lancer en politique, entend "perturber l'entre-soi", a-t-elle affirmé lundi matin sur RTL.

"Il manque une offre politique (...) qui refuse l'impuissance", a déclaré la directrice de la revue L'Audace! et ancienne directrice de l'hebdomadaire Marianne.

"J'en ai assez de commenter le désastre", a-t-elle ajouté, pour expliquer son entrée sur la scène politique, qu'elle a annoncé vendredi dans un entretien au quotidien Le Parisien.

"Je lance un mouvement pour tous les orphelins de la politique (...) le temps viendra de donner à cette dynamique un nom, des contours", avait-elle indiqué dans cet entretien.

"Je n'exclus rien", avait-elle ajouté, interrogée au sujet d'une possible candidature à l'élection présidentielle de 2027. Elle a en revanche indiqué qu'elle n'était pas à l'origine du site en construction polony2027.fr.

Celle qui se revendique du "gaullisme social" a évoqué lundi sur RTL l'idée de "décréter un état d'urgence de la production" pour redresser le déficit commercial français, en mettant notamment en place une priorité nationale dans la commande publique.

"Il faut revoir entièrement la formation" des professeurs, a-t-elle ajouté, évoquant également la nécessité d'augmenter le nombre d'enseignants.