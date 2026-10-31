La jeunesse allemande appelée à manifester pour de meilleures conditions d'enseignement

par Miranda Murray

Des milliers de personnes manifestaient samedi en Allemagne, à l'appel d'un mouvement mené par la jeunesse inspiré par les vagues de protestations qui touchent l'Europe exigeant de meilleures conditions d'enseignement et dénonçant le coût de la vie.

Les manifestations organisées par le groupe "Gen Z regelt" (la Gen Z aux commandes, en allemand) se sont propagées à 34 villes allemandes, dont Berlin, Francfort ou encore Munich.

L'organisation dit s'opposer au service militaire obligatoire et exige des investissements dans l'éducation, à l'heure où nombre de jeunes Allemands souffrent face au coût de la vie.

Dans les trois principales villes allemandes, les autorités ont fait état d'une participation de 6.000 personnes, contre 36.000, selon les organisateurs, qui s'attendaient à ce que le mouvement soit suivi par près de 182.000 manifestants.

Selon les autorités allemandes, les manifestations de samedi, qui coïncident avec les festivités liées à Halloween, devraient se dérouler dans le calme mais ont alerté sur des tentatives de groupes pour exploiter le mouvement.

Selon le ministère fédéral de l'Intérieur, certains courants de l'extrême gauche allemande et certains groupes liés à des mouvements extrémistes étrangers ont uni leurs forces pour mobiliser des soutiens.

"Nous avons tous en tête les images de France, des pillages, des bâtiments incendiés, des véhicules de police en feu, des attaques sur des forces de l'ordre", a rappelé Roman Poseck, ministère de l'Intérieur du land de Hesse, qui abrite la capitale financière allemande, Francfort.

Certains commerces se sont barricadés derrière des planches en bois quand d'autres ont baissé leur store plus tôt que d'habitude pour se prémunir de violences potentielles.

Les organisateurs veulent dénoncer la pression grandissante qui pèse sur les épaules de la jeunesse allemande.

"Le gouvernement n'a offert aucune réponse à nos inquiétudes, si ce n'est de continuer à procéder à des coupes budgétaires et à nous imposer des contraintes supplémentaires", a déclaré Steve, un jeune de 18 ans qui doit s'exprimer en marge des manifestations à Munich.

"Nous continuerons d'exercer notre droit fondamental de nous rassembler jusqu'à ce qu'on arrête de nous ignorer."

Les manifestations interviennent alors que l'Allemagne fait face à une croissance économique morose et à une pression croissante sur les retraites et les services publics, dans un contexte de départ à la retraite des baby-boomers et de diminution de la population en âge de travailler.

Mais des questions ont été soulevées quant à l'origine de cet mouvement et si celui-ci est véritablement mené par des jeunes, compte tenu de la grande diversité des groupes politiques et de la société civile qui y participent.

Le syndical national étudiant BSK a dit s'être désolidarisé du mouvement "Gen Z regelt" mais apporte son soutien aux étudiants, dont les préoccupations sont légitimes.

(Reportage de Miranda Murray, Timm Reichert, Tilman Blasshofer, Stephan Schepers et Martin Schlicht, avec Christoph Steitz; version française Zhifan Liu)