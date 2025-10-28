La Jamaïque redoute l'arrivée de la "tempête du siècle" Melissa

L'ouragan Melissa s'annonce catastrophique pour la Jamaïque où il s'apprête à toucher terre mardi en provoquant ondes de tempêtes, crues soudaines et glissements de terrain, a averti une responsable de l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Melissa a été reclassé en ouragan de catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson, accompagné de rafales pouvant atteindre 300 km/h, à l'approche de l'île des Caraïbes, où les autorités ont ordonné de nombreuses évacuations.

"On s'attend à une situation catastrophique en Jamaïque", a déclaré Anne-Claire Fontan, spécialiste des cyclones tropicaux pour l'OMM, lors d'un point de presse à Genève. "Pour la Jamaïque, il s'agira certainement de la tempête du siècle."

L'OMM anticipe des vagues de submersion de 4 mètres de hauteur et plus de 70 cm de précipitations, soit le double d'une saison des pluies ordinaire.

"Cela signifie qu'il y aura des crues et des glissements de terrain catastrophiques", a ajouté Anne-Claire Fontan.

L'ouragan devrait traverser mardi la Jamaïque avant de se diriger vers l'est de Cuba puis de remonter mercredi vers l'archipel des Bahamas.

La lenteur de déplacement du phénomène cyclonique, au-dessus d'une mer des Caraïbes inhabituellement tiède pour la saison, a contribué à renforcer la taille et la vigueur de l'ouragan, a souligné le Centre américain des ouragans (NHC).

La Fédération internationale de la Croix-Rouge a estimé à 1,5 million de personnes le nombre d'habitants de la Jamaïque qui devraient être directement affectés par les conséquences du cyclone.

Le Premier ministre jamaïquain Andrew Holness a ordonné lundi des évacuations dans plusieurs régions du sud de l'île, notamment le site historique de Port Royal.

"Aucune infrastructure dans la région ne peut résister à un catégorie 5", a-t-il averti.

(Emma Farge à Genève, Zahra Burton à Kingston; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)