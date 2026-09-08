La Hongrie expulse 10 diplomates russes

(Actualisé avec réaction de l'ambassadeur russe)

La Hongrie a expulsé mardi 10 diplomates russes, jugeant que leurs activités dans le pays étaient incompatibles avec leur statut.

La Russie, via son ministère des Affaires étrangères, a annoncé des représailles à venir douloureuses pour la Hongrie, selon l'agence de presse Interfax.

Ces expulsions illustrent le revirement de la politique de la Hongrie vis-à-vis de la Russie depuis que l'ancien Premier ministre Viktor Orban a dû quitter le pouvoir en avril à la suite de sa défaite électorale aux législatives après 16 années à la tête du gouvernement.

Malgré l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, Viktor Orban s'était distingué au sein de l'Union européenne en continuant à entretenir des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine. La Hongrie a aussi continué à acheter du pétrole et du gaz russe, a entravé les sanctions européennes contre la Russie et a tenté de bloquer un prêt de 90 milliards d'euros de l'UE à l'Ukraine.

Contrairement à beaucoup d'autres pays européens, la Hongrie n'a pas non plus expulsé de diplomates russes depuis l'invasion de l'Ukraine, jusqu'à ce mardi, qui constitue une première depuis 2018 publiquement.

Les diplomates expulsés étaient "engagés dans des activités en Hongrie qui sont inacceptables aux termes de la Convention de Genève", a déclaré la ministre hongroise des Affaires étrangères, Anita Orban, citée dans un communiqué.

"Cette décision préserve la sécurité et la souveraineté de la Hongrie. Elle n'implique pas une rupture des relations diplomatiques avec la Russie. La Hongrie entend poursuivre le dialogue nécessaire, fondé sur le respect mutuel et l'adhésion aux règles", a ajouté la cheffe de la diplomatie hongroise, qui n'a aucun lien de parenté avec l'ancien Premier ministre.

L'ambassadeur de Russie en Hongrie, Evgueni Stanislavov, a dénoncé dans un communiqué "une escalade injustifiée et sans précédent" de la part de Budapest.

"Cette mesure extrêmement inamicale est une escalade injustifiée et sans précédent de la partie hongroise et appellera une réponse appropriée", écrit-il.

"Leurs déclarations sur le maintien des canaux de dialogue avec la Russie et la poursuite d'une coopération pragmatique ne valent absolument rien", ajoute-t-il.

Le nouveau chef du gouvernement hongrois, Peter Magyar, et ses ministres ne cessent de répéter que les principales alliances de la Hongrie sont nouées avec l'UE et l'Otan, deux institutions avec lesquelles ils entendent restaurer une confiance ébranlée sous Viktor Orban.

(Anita Komuves, version française Bertrand Boucey et Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)