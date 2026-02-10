La hausse du taux de chômage "est un avertissement", "le vrai défi c'est le chômage des jeunes", pointe le gouvernement

"Il faut qu'on se batte pour que les jeunes se retrouvent plus vite, plus fort sur le marché du travail. Il faut leur donner des jobs", a estimé le ministre de l'Economie et des Finances Roland Lescure ce mardi 10 février sur France 2.

Mauvaise nouvelle pour la croissance : le taux de chômage en France, hors Mayotte, a augmenté de 0,2 point au quatrième trimestre 2025, pour atteindre 7,9% de la population active, son plus haut niveau depuis le troisième trimestre 2021. Pour le ministre de l'Economie et des Finances Roland Lescure, c'est "un avertissement".

"On a très largement gagné depuis huit ans" le combat contre le chômage, a déclaré sur France 2 le ministre, "mais l'année dernière, ça s'est ralenti, c'est un avertissement". Cette hausse "montre qu'il faut continuer à se battre pour que la croissance soit au rendez-vous, que le coût du travail soit limité, que la compétitivité de l'économie, notamment de l'industrie française, soit affirmée", a-t-il poursuivi.

"On a remporté le combat contre le chômage de long terme", a poursuivi Roland Lescure, "mais il y a un vrai défi encore, c'est le chômage des jeunes. Il faut qu'on se batte pour que les jeunes se retrouvent plus vite, plus fort sur le marché du travail. Il faut leur donner des jobs", a-t-il estimé. Cette déclaration intervient quelques jours après la proposition du Medef de créer un contrat à durée indéterminée (CDI) pouvant être rompu plus facilement pour lutter contre le chômage des jeunes, une mesure qui n'est "pas à l'ordre du jour", selon Matignon.

Sur les droits de douane, faire "du sur-mesure dans des secteurs qui sont au coeur de la souveraineté"

Interrogé sur la nomination à la tête de la Cour des comptes de la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin, et les possibles conflits d'intérêt que cela représenterait d'avoir à juger des budgets qu'elle a contribué à construire, Roland Lescure a jugé qu'elle saurait "gouverner cette institution en toute indépendance". Il a ajouté que sa collègue au gouvernement était "extrêmement compétente", remarquant que "tout le monde le reconnaît sur tous les bancs à l'Assemblée, de l'extrême-droite à l'extrême-gauche". "Elle est jeune et c'est tant mieux, elle va apporter une énergie dont peut-être la Cour des comptes a besoin", a-t-il encore estimé.

En matière de droits de douane, Roland Lescure a enfin appelé à faire "du sur-mesure dans des secteurs qui sont au coeur de la souveraineté", citant "la chimie, automobile, les industries vertes, le solaire", face à la proposition du Haut-commissariat au Plan d'imposer des droits de douane uniformes de 30% au niveau européen sur les produits chinois.