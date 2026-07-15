La hausse des anticipations d'inflation ne constitue pas “un signal d'alerte”, selon Williams, de la Fed de New York

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La récente hausse des anticipations d’inflation à moyen terme a été surprenante, mais elle ne constitue pas pour autant un signal d’alerte significatif indiquant que les perspectives des consommateurs concernant les pressions sur les prix seraient en train de se déstabiliser, a déclaré mercredi John Williams, président de la Réserve fédérale de New York.

“C’est sans aucun doute un élément que je surveille de près”, a déclaré Williams aux journalistes à l’issue d’un événement à New York, faisant référence à la récente enquête menée par la banque auprès des consommateurs, qui révèle une hausse des anticipations d’inflation à l’horizon de trois ans.

L'enquête a révélé qu'en juin, les ménages tablaient sur une inflation de 3,3% sur cette période, contre 3,1% le mois précédent, soit le niveau le plus élevé depuis juin 2022.

“Jusqu’à présent, cette évolution a été relativement modeste”, a-t-il précisé.

“Je ne pense pas que cela constitue un signal d’alerte, mais c’est un élément que je vais suivre de près, car nous ne voulons pas que les anticipations d’inflation à moyen terme varient de manière trop importante.”