 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La gueulante de Thomas Tuchel contre ses joueurs
information fournie par So Foot 07/06/2026 à 10:08

La gueulante de Thomas Tuchel contre ses joueurs

La gueulante de Thomas Tuchel contre ses joueurs

Le lion n’est pas encore mort ce soir. Thomas Tuchel s’est montré particulièrement acerbe en conférence de presse après la courte victoire de l’Angleterre face à la Nouvelle-Zélande samedi (1-0). Malgré le large remaniement de l’équipe pour cette rencontre, le contenu du match est loin d’avoir satisfait le coach allemand .

Jude Bellingham, seul épargné

« Je ne suis pas entièrement satisfait. J’ai préféré la seconde mi-temps à la première. Nous avons mieux joué en respectant nos positions, avec un rythme plus soutenu et un jeu sans ballon plus incisif. En première mi-temps, nous étions mal placés. Notre jeu était trop brouillon. Un peu trop freestyle » , a assuré l’ancien technicien parisien. « En première mi-temps, on a tenté beaucoup de centres, des tirs de loin, ce qui n’est pas notre style de jeu habituel. On a beaucoup joué long, avec des passes longues, ce qui ne faisait pas partie de l’entraînement ces quatre derniers jours… Cela a ralenti notre jeu et a rendu le contre-pressing difficile car nous n’étions pas dans les positions que nous souhaitions au moment d’attaquer », a ensuite détaillé celui qui va tenter d’amener les Three Lions vers un deuxième sacre mondial après celui de 1966.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Italie bat la Belgique aux tirs au but et remporte l'Euro U17
    L'Italie bat la Belgique aux tirs au but et remporte l'Euro U17
    information fournie par So Foot 07.06.2026 21:17 

    Qui a dit que l’Italie ne gagnait plus ? La Nazionale n’ira pas au Mondial, mais elle pourra au moins se consoler avec ses bambins. Pour la deuxième fois en trois ans, sa sélection U17 a remporté l’Euro . Ce dimanche soir, c’est au bout du suspense que les jeunes ... Lire la suite

  • Open de France
    Tennis-Zverev vient à bout de Cobolli et remporte Roland-Garros, son premier titre du Grand Chelem
    information fournie par Reuters 07.06.2026 21:04 

    par Vincent Daheron Alexander Zverev a mis fin dimanche à sa longue ‌quête d'un premier titre en Grand Chelem en triomphant à Roland-Garros après une victoire en cinq sets et 4h16 de jeu contre l'Italien Flavio Cobolli en ​finale (6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5), 6-1). ... Lire la suite

  • Inquiétude au Danemark, Christian Eriksen fait un malaise en plein match
    Inquiétude au Danemark, Christian Eriksen fait un malaise en plein match
    information fournie par So Foot 07.06.2026 20:42 

    Le Danemark retient son souffle. Alors que l’Ukraine défiait le Danemark à l’occasion d’un match amical ce dimanche, la rencontre a dû être stoppée prématurément en raison d’un malaise de Christian Eriksen. Cela s’est produit en seconde période, à la 65 e minute. ... Lire la suite

  • Un ancien de la maison de retour sur le banc de Nantes ?
    Un ancien de la maison de retour sur le banc de Nantes ?
    information fournie par So Foot 07.06.2026 20:22 

    Du neuf avec du vieux. Récemment relégué en Ligue 2, le FC Nantes s’apprête à vivre un été mouvementé, où de nombreux départs sont à prévoir. Côté arrivées, un entraîneur est dans un premier temps attendu, et les Canaris auraient a priori déjà trouvé l’heureux ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank