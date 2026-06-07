La gueulante de Thomas Tuchel contre ses joueurs

Le lion n’est pas encore mort ce soir. Thomas Tuchel s’est montré particulièrement acerbe en conférence de presse après la courte victoire de l’Angleterre face à la Nouvelle-Zélande samedi (1-0). Malgré le large remaniement de l’équipe pour cette rencontre, le contenu du match est loin d’avoir satisfait le coach allemand .

Jude Bellingham, seul épargné

« Je ne suis pas entièrement satisfait. J’ai préféré la seconde mi-temps à la première. Nous avons mieux joué en respectant nos positions, avec un rythme plus soutenu et un jeu sans ballon plus incisif. En première mi-temps, nous étions mal placés. Notre jeu était trop brouillon. Un peu trop freestyle » , a assuré l’ancien technicien parisien. « En première mi-temps, on a tenté beaucoup de centres, des tirs de loin, ce qui n’est pas notre style de jeu habituel. On a beaucoup joué long, avec des passes longues, ce qui ne faisait pas partie de l’entraînement ces quatre derniers jours… Cela a ralenti notre jeu et a rendu le contre-pressing difficile car nous n’étions pas dans les positions que nous souhaitions au moment d’attaquer », a ensuite détaillé celui qui va tenter d’amener les Three Lions vers un deuxième sacre mondial après celui de 1966.…

LB pour SOFOOT.com