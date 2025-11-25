La guerre à Gaza a provoqué un effondrement sans précédent de l’économie palestinienne-Onu

Les deux années de guerre et de bombardements israéliens dans la bande de Gaza ont provoqué un effondrement sans précédent de l'économie palestinienne, anéantissant des décennies de croissance, selon un rapport des Nations unies rendu public mardi.

"Les dégâts considérables infligés aux infrastructures, aux moyens de production et aux services publics ont réduit à néant des décennies de progrès socioéconomique dans le territoire palestinien occupé", peut-on lire dans le rapport de l'agence onusienne pour le commerce et le développement (CNUCED).

Selon le rapport, à la fin de l'année 2024, le PIB (produit intérieur brut) par habitant est tombé au niveau de celui de 2003, à 161 dollars (environ 140 euros), réduisant à néant 22 années de progrès en matière de développement.

Le PIB de l'enclave s'est contracté de 87% après deux années de guerre, s'établissant à 362 millions de dollars en 2024.

La crise économique qui résulte de la guerre dans l'enclave palestinienne fait partie des dix pires crises mondiales depuis 1960, selon le rapport.

"La situation à Gaza est unique, puisqu’il s’agit de la crise économique la plus grave jamais enregistrée."

Gaza dépend ainsi d'une aide internationale importante en raison de l'ampleur des dégâts après deux ans d'affrontements entre Israël et le Hamas, estime le rapport qui souligne que le redressement pourrait prendre des décennies.

La Cisjordanie subit également sa récession la plus grave jamais enregistrée, en raison de l’insécurité accrue, des restrictions de circulation et d’accès et de la perte de possibilités dans tous les secteurs de l’économie, souligne le rapport.

