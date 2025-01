La grosse colère des supporters rémois envers leurs joueurs

Comme des enfants.

Défaits ce samedi soir à domicile face à Nice, les joueurs du Stade de Reims (et Luka Elsner) ont vécu une scène similaire à celle qu’avaient connu les Lyonnais il y a quelques mois : un remontage de bretelles en règle par un groupe de supporters , dont le leader n’hésite pas à prendre le micro pour bien se faire entendre. « On ne peut pas aller au-delà de nos limites. Au bout d’un moment, on va tous craquer et ça va finir par péter. Ce qu’on vous demande, c’est de vous sortir les doigts du cul » , a-t-on pu entendre, dans une vidéo retransmise par DAZN.…

AL pour SOFOOT.com