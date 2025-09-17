 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Grèce va acheter une quatrième frégate Belharra à la France
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 15:52

Le conseil de sécurité de la Grèce, le KYSEA, a approuvé mercredi l'achat d'une quatrième frégate Belharra à la France, ont déclaré deux sources gouvernementales à Reuters.

La Grèce, qui cherche à moderniser ses forces armées, a un différend de longue date avec son allié de l'Otan, la Turquie, au sujet des eaux maritimes. La réunion du conseil de sécurité grec intervient alors qu'Ankara a annoncé des opérations de recherches scientifiques dans la mer Égée dans les jours à venir.

Athènes avait accepté en 2021 d'acquérir trois nouvelles frégates Belharra pour environ 3,0 milliards d'euros, avec une option pour une quatrième, afin de remplacer ses navires vieillissants.

"Le KYSEA a approuvé l'acquisition d'une quatrième frégate Belharra auprès de la France", a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement, sans donner de détails sur le coût.

Un second fonctionnaire a confirmé l'achat.

Le ministre grec de la Défense, Nikos Dendias, a déclaré plus tôt ce mercredi, après une présentation au KYSEA, que la nouvelle frégate transporterait des missiles balistiques.

L'achat devrait être approuvé par une commission parlementaire dans les prochains jours.

La Grèce prévoit d'allouer plus de 25 milliards d'euros à la défense au cours des dix prochaines années dans le cadre d'un plan pluriannuel. Ce plan comprend notamment de nouveaux avions de chasse américains F-35, de nouveaux sous-marins, de nouveaux drones aériens, maritimes et sous-marins, ainsi qu'un dôme antiaérien appelé "Bouclier d'Achille".

(Rédigé par Lefteris Papadimas, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank