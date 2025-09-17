La Grèce va acheter une quatrième frégate Belharra à la France

Le conseil de sécurité de la Grèce, le KYSEA, a approuvé mercredi l'achat d'une quatrième frégate Belharra à la France, ont déclaré deux sources gouvernementales à Reuters.

La Grèce, qui cherche à moderniser ses forces armées, a un différend de longue date avec son allié de l'Otan, la Turquie, au sujet des eaux maritimes. La réunion du conseil de sécurité grec intervient alors qu'Ankara a annoncé des opérations de recherches scientifiques dans la mer Égée dans les jours à venir.

Athènes avait accepté en 2021 d'acquérir trois nouvelles frégates Belharra pour environ 3,0 milliards d'euros, avec une option pour une quatrième, afin de remplacer ses navires vieillissants.

"Le KYSEA a approuvé l'acquisition d'une quatrième frégate Belharra auprès de la France", a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement, sans donner de détails sur le coût.

Un second fonctionnaire a confirmé l'achat.

Le ministre grec de la Défense, Nikos Dendias, a déclaré plus tôt ce mercredi, après une présentation au KYSEA, que la nouvelle frégate transporterait des missiles balistiques.

L'achat devrait être approuvé par une commission parlementaire dans les prochains jours.

La Grèce prévoit d'allouer plus de 25 milliards d'euros à la défense au cours des dix prochaines années dans le cadre d'un plan pluriannuel. Ce plan comprend notamment de nouveaux avions de chasse américains F-35, de nouveaux sous-marins, de nouveaux drones aériens, maritimes et sous-marins, ainsi qu'un dôme antiaérien appelé "Bouclier d'Achille".

(Rédigé par Lefteris Papadimas, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)