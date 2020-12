Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Grèce et la France signeront "d'ici quelques jours" le contrat Rafale Reuters • 15/12/2020 à 20:24









LA GRÈCE ET LA FRANCE SIGNERONT "D'ICI QUELQUES JOURS" LE CONTRAT RAFALE ATHENES (Reuters) - La Grèce et la France signeront dans les prochains jours le contrat portant sur l'acquisition par Athènes de 18 avions de combat Rafale, a annoncé mardi le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. Ce contrat doit permettre à la Grèce de renforcer ses capacités de défense alors que les tensions avec la Turquie sur les ressources en hydrocarbures en Méditerranée orientale s'accroissent. Athènes va également acquérir de nouvelles frégates pour sa marine nationale ainsi que des hélicoptères et modernisera sa flotte de chasseurs F-16, de l'américain Lockheed Martin. "D'ici quelques jours, le contrat d'acquisition de 18 avions Rafale de France sera signé ici à Athènes", a annoncé Kyriakos Mitsotakis devant les députés. Les Rafale, construits par Dassault Aviation, seront livrés courant 2021. C'est la première fois que cet avion de combat va être vendu à un pays européen, soulignait la ministre française des Armées, Florence Parly, lors de l'annonce de ce contrat, le 12 septembre dernier. Le Premier ministre grec a indiqué que le budget global de la défense de son pays atteindrait les 5,5 milliards d'euros cette année. (Renee Maltezou; version française Henri-Pierre André, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.