La Grande-Bretagne reconnaît l'État de Palestine, annonce Starmer

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a officialisé dimanche la reconnaissance par le Royaume-Uni de l'État de Palestine, quelques minutes après une annonce similaire du Canada et de l'Australie, disant vouloir défendre la "solution à deux Etats" tout en excluant que le Hamas joue un rôle politique à l'avenir.
(Bureau de Londres, version française Tangi Salaün)
