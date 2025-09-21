 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Grande-Bretagne reconnaît l'État de Palestine, annonce Starmer
information fournie par Reuters 21/09/2025 à 15:20

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a officialisé dimanche la reconnaissance par le Royaume-Uni de l'État de Palestine, quelques minutes après une annonce similaire du Canada et de l'Australie, disant vouloir défendre la "solution à deux Etats" tout en excluant que le Hamas joue un rôle politique à l'avenir.

(Bureau de Londres, version française Tangi Salaün)

Proche orient
