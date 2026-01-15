La Grande-Bretagne augmente de 10 ans l'âge limite de ses réservistes, porté à 65 ans

La Grande-Bretagne a annoncé jeudi un renforcement de sa réserve militaire à travers l'augmentation de dix ans de l'âge maximum auquel les anciens soldats peuvent être rappelés, qui est porté à 65 ans.

Les pays européens, dont la France et l'Allemagne, ont pris des mesures pour renforcer leurs réserves en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et face à l'insistance des États-Unis pour que le Vieux continent prenne davantage en charge sa propre sécurité.

La Grande-Bretagne a également annoncé de nouvelles conditions permettant de rappeler les anciens militaires afin d'y inclure les "préparatifs de guerre". Actuellement, ils ne peuvent être mobilisés qu'en cas de "danger national, grande urgence ou attaque contre le Royaume-Uni".

"Ces réformes nous permettront de mobiliser rapidement ces talents lorsque cela compte le plus, en renforçant notre état de préparation et en nous alignant sur une approche similaire adoptée par de nombreuses forces de l'Otan", a déclaré Paul Griffiths, le général à la tête de l'initiative britannique.

Les changements devraient entrer en vigueur au printemps 2027.

