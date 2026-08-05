La gouverneure de la Fed Lisa Cook prête à relever les taux si l'inflation ne commence pas à ralentir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Lisa Cook, de la Fed, prête à relever les taux si l'inflation ne recule pas

* Lisa Cook estime que les principaux risques économiques concernent l'inflation

* Lisa Cook estime qu'il se pourrait encore que la Fed n'ait pas besoin de relever ses taux

(Mise à jour du titre) par Michael S. Derby

Lisa Cook, gouverneure de la Réserve fédérale, a déclaré mercredi qu'elle n'excluait pas que la banque centrale doive relever son taux d'intérêt directeur à court terme pour faire face à des niveaux d'inflation « trop élevés » dans l'économie américaine. Si l’inflation ne commence pas à se calmer, « je suis prête à agir en relevant les taux, si nécessaire », a déclaré Mme Cook lors d’un discours prononcé à l’occasion du déjeuner économique 2026 organisé par l’Anchorage Economic Development Corporation à Anchorage, en Alaska. Les risques liés à l’inflation, qui fait partie du mandat de la Fed, sont plus élevés que ceux liés à son objectif en matière d’emploi, a précisé Mme Cook. Si la Fed devait relever ses taux pour contrer de fortes pressions sur les prix, Mme Cook a indiqué qu’elle évaluerait l’impact d’une telle mesure sur l’économie dans son ensemble, ajoutant: « Je soutiendrais une hausse, si cela s’avérait nécessaire, pour faire baisser l’inflation. Mais ce ne sera peut-être pas le cas. » Mme Cook a également indiqué que la Fed disposait de moins en moins de marge de manœuvre pour lutter contre l’inflation, compte tenu de la durée pendant laquelle celle-ci a dépassé l’objectif de 2 %. Mesurée par l’indice des prix des dépenses de consommation des ménages, l’inflation en juin, par rapport au même mois de l’année précédente, s’élevait à 3,7 %. Mme Cook a mis en garde: « L’inflation risque de s’ancrer dans les mécanismes de fixation des prix et des salaires, ce qui entraînerait une persistance qu’il nous serait beaucoup plus difficile de combattre », ajoutant: « Même si nous pourrions nous permettre d’attendre plus longtemps dans un contexte différent, nous n’avons pas ce luxe dans la situation actuelle. »

LES « HAWKS » GAGNENT DU TERRAIN

Lisa Cook faisait partie des responsables qui ont voté la semaine dernière en faveur du maintien par la banque centrale de la fourchette cible des taux des fonds fédéraux entre 3,5 % et 3,75 %, malgré des pressions inflationnistes nettement supérieures à l’objectif de 2 %. Cette décision de maintenir les taux inchangés a suscité trois votes dissidents de la part de responsables qui ont fait valoir qu’une hausse des taux était nécessaire dès maintenant pour contribuer à réduire les pressions sur les prix. Ces derniers jours, des responsables tels que le président de la Fed de New York, John Williams , et la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson , se sont montrés ouverts à une hausse des taux si nécessaire.

Au milieu de ces déclarations contradictoires de la Fed, le président Kevin Warsh a catégoriquement refusé de donner des indications sur l’avenir de la politique de taux d’intérêt et s’est montré très discret sur la manière dont il prend ses décisions en matière de politique monétaire. À propos de la réunion du FOMC, Mme Cook a déclaré: « J’ai estimé qu’il était approprié de ne pas modifier les taux tant que nous observons l’évolution » des tendances inflationnistes. Elle a souligné que les facteurs d’inflation, tels que les droits de douane, la guerre au Moyen-Orient et les investissements liés au secteur de l’intelligence artificielle, pourraient s’atténuer, ce qui contribuerait à réduire les pressions globales sur les prix et rendrait inutile une hausse des taux d’intérêt.

Cela dit, Mme Cook a souligné: « Je suis fermement déterminée à rétablir la stabilité des prix. »

La gouverneure de la Fed a également déclaré dans son discours que le moral en berne des consommateurs était lié à un certain nombre de facteurs, dont l’inflation. Elle a également indiqué que jusqu’à présent, « les prévisions les plus alarmistes concernant les pertes d’emplois dues à l’IA ne se sont pas concrétisées », même si des risques subsistent.