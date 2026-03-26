La gouverneure de la Fed, Lisa Cook, estime que l'équilibre des risques s'est déplacé vers l'inflation en raison de la guerre en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires de Cook, le contexte de la Fed et la guerre en Iran, paragraphes 3-7) par Dan Burns

La gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook, a déclaré jeudi que la guerre en Iran a déplacé l'équilibre des risques pour le double mandat de la banque centrale, à savoir la stabilité des prix et le plein emploi, vers l'inflation.

"Je considère que la balance des risques est largement équilibrée dans l'ensemble, mais je dirais que le risque d'inflation est plus important actuellement en raison de la guerre en Iran", a déclaré Lisa Cook lors d'un événement à la Yale School of Management.

"En ce qui concerne le marché du travail, je considère qu'il est en équilibre, mais de manière précaire", a ajouté Lisa Cook.

Lisa Cook est la dernière responsable de la Fed à s'inquiéter du fait que la guerre lancée le 28 février par les États-Unis et Israël contre l'Iran risque de pousser l'inflation au-delà de l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale. Au cours de l'année écoulée, les droits de douane imposés par le président Donald Trump ont interrompu les progrès réalisés pour ramener l'inflation au rythme visé, a déclaré Lisa Cook, et la guerre "nous en éloigne encore davantage".

Les prix de référence mondiaux du pétrole sont passés d'environ 75 dollars le baril fin février à plus de 100 dollars le baril ce mois-ci, après que l'Iran a effectivement interrompu l'acheminement d'environ un cinquième du pétrole mondial par le détroit stratégique d'Ormuz. La semaine dernière, la Fed a laissé son taux directeur de référence à court terme inchangé dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % et la majorité des décideurs politiques considéraient alors qu'une réduction d'un quart de point du taux était la prochaine mesure probable d'ici la fin de l'année. Depuis lors, cependant, les marchés obligataires ont réagi à la hausse des prix du pétrole et à l'incertitude quant à la durée de la guerre en augmentant les taux d'intérêt basés sur le marché, et les marchés des contrats à terme sur les taux d'intérêt reflètent maintenant une probabilité pratiquement nulle de réduction des taux d'intérêt cette année.