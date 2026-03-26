La gouverneure de la Fed, Lisa Cook, affirme que les grandes banques sont résilientes, mais que la vigilance est essentielle

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La gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook, a déclaré jeudi que les plus grandes banques américaines affichaient « des niveaux de résilience très élevés », mais elle a ajouté que les décideurs politiques devaient faire preuve de vigilance concernant le suivi des risques et la cartographie des problèmes potentiels de stabilité financière à l'avance. « Les compromis entre l'action visant à prévenir les pires effets à court terme (

) au prix d'une empreinte plus importante de la Fed et d'un aléa moral sont réels », a déclaré Lisa Cook dans des remarques préparées pour être prononcées à la Yale School of Management. « C'est pourquoi mener correctement une analyse de scénarios en amont est une priorité absolue. »

Ses remarques préparées n'ont pas abordé ses points de vue sur la politique monétaire ou les perspectives économiques.