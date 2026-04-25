« La gestion des prix, c’est une catastrophe » : les supporters français face au Mondial de la galère

Des barrières administratives, des annulations en pagaille, des hausses de prix excessives : la Coupe du monde 2026 est une grande galère d’organisation pour les supporters. À commencer par les Français, qui désespèrent tout en cherchant à s’adapter et à miser sur le système D pour s’en sortir.

À moins de cinquante jours du grand départ de l’équipe de France vers la Coupe du monde, de nombreux supporters tricolores ont bien envie de se balader avec un coq bleu blanc rouge sur la tête dans les rues de New York ou de Boston. Sauf que le voyage s’annonce encore plus compliqué que prévu. Entre le prix exorbitant des tickets de matchs, le coût du logement sur place et le tarif des billets d’avion, les amis de Clément d’Antibes ont compris qu’il faudra dépenser plusieurs milliers d’euros pour participer « au plus grand événement de l’histoire de l’humanité » , comme l’affichait fièrement Gianni Infantino lors du tirage au sort en 2025. Derrière les belles paroles et la promesse d’un Mondial populaire et pour tous se cachent surtout des montagnes de galères, presque insurmontables, pour des supporters prêts à sacrifier beaucoup de choses pour pouvoir accompagner les Bleus sur place — ou tout simplement vivre le tournoi. Mais à quel prix ?

Vols annulés et explosion des prix

Un petit tour sur les sites de vente de billets de la FIFA suffit pour comprendre la grande supercherie. Pour de simples matchs de poules, en fonction du placement, entre les catégories 1 à 4 les prix ont des allures de montagnes russes : entre 191 et 518 euros pour voir la France, par exemple. Le prix des billets, c’est une chose ; l’inflation sur à peu près tout le reste, ça en est une autre. Des familles, des groupes d’amis, des voyageurs en solo qui préparaient ce voyage depuis des mois, voire des années, ont déchanté en se retrouvant face à la hausse des prix dans tous les secteurs de l’autre côté de l’Atlantique : hébergement, avion, train, voiture, transports en général. Tout.…

Tous propos recueillis par AR

Par Adrien Radulovic, pour SOFOOT.com