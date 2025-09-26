La GB va introduire la carte d'identité numérique obligatoire pour les nouveaux employés

(Rpt titre)

La Grande-Bretagne a annoncé vendredi son intention d'introduire un système d'identification numérique obligatoire pour les citoyens britanniques et les résidents qui commencent un nouvel emploi, afin de décourager l'immigration clandestine.

"Il sera plus difficile de travailler illégalement dans ce pays, ce qui rendra nos frontières plus sûres", a déclaré le Premier ministre Keir Starmer dans un communiqué présentant cette mesure.

Les sondages montrent que l'immigration est en tête des préoccupations des électeurs britanniques.

Keir Starmer est soumis à une forte pression pour empêcher les migrants d'entrer illégalement dans le pays en traversant la Manche depuis les côtes françaises à bord de petites embarcations.

Ce projet, que le gouvernement avait déjà déclaré envisager, a suscité des critiques de la part des opposants politiques, estimant qu'il ne permet pas dissuader les migrants et qu'il pourrait porter atteinte aux libertés civiles.

"Il est risible de penser que ceux qui enfreignent déjà la loi sur l'immigration vont soudainement s'y conformer, ou que les cartes d'identité numériques auront un quelconque impact sur le travail illégal, qui prospère grâce aux paiements en espèces", a déclaré un porte-parole du parti populiste Reform UK Party de Nigel Farage, qui est en tête des sondages d'opinion en amont des élections qui n'auront lieu qu'en 2029.

"Tout ce qu'il fera, c'est empiéter davantage sur les libertés des Britanniques respectueux de la loi" a-t-il ajouté.

Le gouvernement a déclaré que la carte d'identité numérique serait conservée sur les téléphones portables des citoyens et qu'elle deviendrait un élément obligatoire des contrôles, que les employeurs doivent déjà effectuer lors de l'embauche d'ici à 2029 et la fin de la législature actuelle.

À terme, il sera également utilisé pour permettre l'accès à d'autres services tels que la garde d'enfants, l'aide sociale et l'accès aux dossiers fiscaux.

Dans les années 2000, le parti travailliste de Keir Starmer, alors dirigé par Tony Blair, a tenté d'introduire une carte d'identité, mais le projet a finalement été abandonné par le successeur de Blair, Gordon Brown, l'opposition ayant qualifiée la mesure d'atteinte aux libertés civiles.

Les Britanniques n'ont pas reçu de cartes d'identité depuis leur abolition après la Seconde Guerre mondiale. Ils utilisent généralement d'autres documents officiels tels que les passeports et les permis de conduire pour prouver leur identité lorsque cela est nécessaire.

Le projet a fait l'objet de critiques, notamment en Irlande du Nord, où le sentiment nationaliste et le rejet des symboles de la domination britannique sont forts, de nombreux citoyens préférant détenir des passeports irlandais.

La proposition est "ridicule et mal pensée", a déclaré Michelle O'Neill, Première ministre d'Irlande du Nord et représentante du parti nationaliste Sinn Fein dans la région.

Elle a ajouté qu'il s'agissait d'une "attaque contre l'accord du Vendredi saint et contre les droits des citoyens irlandais du nord de l'Irlande", faisant référence à l'accord de paix de 1998 qui a mis fin à des décennies de violence entre les nationalistes irlandais, l'armée britannique et les unionistes pro-britanniques.

(Reportage William James, avec la contribution d'Amanda Ferguson ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)