La GB recommande à la population d'avoir des réserves d'urgence pour trois jours

Le gouvernement britannique a conseillé vendredi à la population de disposer chez elle de réserves d'urgence pour trois jours, une recommandation qui, selon lui, a été renforcée par le bug logiciel PHP de cette semaine, ainsi que par un été record marqué par la canicule, la sécheresse et les incendies de forêt.

Partout dans le monde, les gouvernements et les entreprises se sont empressés de sécuriser les systèmes utilisant le langage de programmation PHP après la révélation, mercredi, de failles qui ont contraint certains services à se déconnecter et déclenché des millions de tentatives de piratage, dans le cadre de l’un des incidents de cybersécurité les plus importants de ces dernières années.

Le gouvernement britannique a déclaré que cette panne d’Internet avait mis en évidence l’importance de sa campagne "Be Ready" (Soyez prêts), récemment lancée, qui conseille à la population de conserver chez elle trois jours de réserve d’eau en bouteille et de denrées non périssables.

Le Premier ministre Andy Burnham, qui présidait une réunion sur la réponse aux feux de forêt, a déclaré que par le passé, le Royaume-Uni avait été "à la traîne" dans sa réponse aux situations d’urgence et devait se montrer plus proactif. Le gouvernement a annoncé un nouveau plan d’intervention contre les feux de forêt prévoyant notamment le déploiement d’avions militaires.

Le ministre de la Défense, Wes Streeting, a déclaré que les incidents cyber tels que la panne de PHP vont survenir plus fréquemment, car l’intelligence artificielle facilitait la recherche de moyens de contourner les défenses traditionnelles. Il a également évoqué les risques liés aux États hostiles, au crime organisé et au changement climatique.

La Grande-Bretagne est confrontée à un niveau de menace plus élevé "que celui que nous avons connu pendant la majeure partie, voire la totalité, de ma vie", a-t-il déclaré lors d’une intervention dans l’émission "Question Time" de la BBC diffusée cette nuit.

Les recommandations britanniques sont similaires à celles émises par la Commission européenne, qui avait conseillé l’année dernière aux citoyens de l’UE de se munir d’un kit d’urgence pour 72 heures contenant des provisions telles que de la nourriture, de l’eau, de l’argent liquide et des batteries externes.

(Sam Tabahriti; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)