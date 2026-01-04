La GB et la France ont mené une opération contre l'EI en Syrie

Les armées de l'air de la Grande-Bretagne et de la France ont mené une opération conjointe samedi soir contre une cache d'arme présumée qui était utilisée précédemment par le groupe Etat islamique en Syrie, a annoncé le ministère britannique de la Défense.

Des avions occidentaux mènent des patrouilles pour empêcher le retour des groupes de combattants islamistes qui régnaient sur certaines régions de la Syrie jusqu'en 2019.

Des analyses des services de renseignement ont identifié une installation souterraine qui aurait été utilisée comme dépôt d'armes et d'explosifs dans les montagnes au nord de Palmyre, a dit la Grande-Bretagne.

"Notre avion a utilisé des bombes guidées pour viser plusieurs tunnels d'accès à l'installation. Bien qu'une évaluation détaillée soit en cours, les premières indications laissent penser que la cible a été atteinte", a dit le ministère britannique de la Défense dans un communiqué.

La zone ne comptait "aucune habitation civile" avant la frappe, a indiqué la Grande-Bretagne.

(David Milliken; version française Camille Raynaud)