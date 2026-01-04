 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La GB et la France ont mené une opération contre l'EI en Syrie
information fournie par Reuters 04/01/2026 à 00:26

Les armées de l'air de la Grande-Bretagne et de la France ont mené une opération conjointe samedi soir contre une cache d'arme présumée qui était utilisée précédemment par le groupe Etat islamique en Syrie, a annoncé le ministère britannique de la Défense.

Des avions occidentaux mènent des patrouilles pour empêcher le retour des groupes de combattants islamistes qui régnaient sur certaines régions de la Syrie jusqu'en 2019.

Des analyses des services de renseignement ont identifié une installation souterraine qui aurait été utilisée comme dépôt d'armes et d'explosifs dans les montagnes au nord de Palmyre, a dit la Grande-Bretagne.

"Notre avion a utilisé des bombes guidées pour viser plusieurs tunnels d'accès à l'installation. Bien qu'une évaluation détaillée soit en cours, les premières indications laissent penser que la cible a été atteinte", a dit le ministère britannique de la Défense dans un communiqué.

La zone ne comptait "aucune habitation civile" avant la frappe, a indiqué la Grande-Bretagne.

(David Milliken; version française Camille Raynaud)

Proche orient
Syrie
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank