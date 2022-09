"La gauche des allocs" : Eric Coquerel accuse Fabien Roussel de parler comme la droite et l'extrême droite

Le député La France insoumise et président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale Eric Coquerel le 21 juin 2022 à Paris. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le député La France insoumise et président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale Eric Coquerel a vivement réagi aux propos du leader PCF Fabien Roussel, ce lundi 12 septembre sur France Info.

Des propos qui ne passent pas. Le patron et ancien candidat à la présidentielle du PCF, Fabien Roussel, a déclaré vendredi 9 septembre à la fête de l'Humanité que "la gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations et minimas sociaux".

Ce lundi, sur le plateau de France Info, le député La France insoumise et président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale Eric Coquerel a vivement réagi, s'opposant avec force à la déclaration du leader du PCF - avec laquelle LFI est alliée dans la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). "Je suis du côté des travailleurs - de tous ceux qui, soit ont un emploi, soit en sont privés", a-t-il commencé.

"Ils sont la plupart du temps dans un système d'exploitation, dans un système capitaliste, qui fait que la gauche, traditionnellement, doit se préoccuper d'eux - et c'est ce que fait la Nupes : créer de l'emploi, partager l'emploi, aller vers la retraite à 60 ans, augmenter les salaires... mais aussi de protéger, d'avoir une solidarité de ceux qui sont privés d'emploi", a détaillé Eric Coquerel.

Fabien Roussel joue "très clairement" contre son camp

"Ce matin, vous avez treize organisations syndicales qui appellent à se mobiliser contre la réforme de l'allocation-chômage. Ils sont ensemble, unis. Est-ce que c'est le moment, la Fête de l'Humanité, de lancer une polémique comme celle-là, qui - Fabien Roussel le sait très bien - allait forcer tous les représentants de la Nupes à réagir et à faire en sorte que, au lieu de parler des mobilisations des 22 et 29 septembre syndicales, on parle d'une division ?", s'est interrogé le député LFI, estimant que "heureusement, il est isolé", même s'il prend selon lui "une sacrée responsabilité par rapport à quelque chose qui est la Nupes qui devrait être un bien précieux."

Enfin, Eric Coquerel a accusé Fabien Roussel de jouer "très clairement" contre son camp. "On ne combattra pas la droite et l'extrême droite en reprenant leur vocabulaire et leur logique", a conclu le député LFI.

"Les Français nous parlent d'assistanat"

En accueillant les journalistes sur le nouveau site de la fête, situé à Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne, Fabien Roussel a dit sa fierté d'avoir remporté l'une des "15 circonscriptions les plus fortes de l'extrême droite" celle de Saint-Amand-les-Eaux près de Valenciennes.

"Pour être rescapé, il a fallu que j'entende... Il y a des discours (à gauche) qui ne passent pas" auprès des électeurs, a-t-il souligné. Ainsi "les Français nous parlent d'assistanat en nous disant qu'ils travaillent et que eux (les bénéficiaires de minimas sociaux, NDLR), ne travaillent pas", a-t-il ajouté. Selon le communiste, "la gauche doit défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations, minimas sociaux et revenus de substitution". "Je ne suis pas pour une France du RSA et du chômage", a-t-il insisté.