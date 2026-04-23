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La FTC règle une affaire contre une société d'anesthésie
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 20:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de l'exécutif de l'USAP au paragraphe 7) par Jody Godoy

La Commission fédérale du commerce des États-Unis (U.S. Federal Trade Commission) est en train de régler sa plainte contre une société de portefeuille de capital-investissement qui, selon elle, a été utilisée pour acheter des cabinets d'anesthésiologie et augmenter les prix au Texas, d'après des documents judiciaires déposés jeudi.

POURQUOI C'EST IMPORTANT? La FTC a poursuivi U.S. Anesthesia Partners (USAP) sous l'administration Biden, dans le cadre d'une initiative majeure des autorités de réglementation de la concurrence visant à lutter contre les regroupements de sociétés de capital-investissement, ou les achats de nombreuses petites entreprises qui réduiraient la concurrence au sein d'un secteur. Les sociétés de capital-investissement examineront de près les termes de l'accord, qui n'ont pas encore été rendus publics.

CONTEXTE La FTC, sous la présidence de Donald Trump, a fait de la santé une priorité, tout en soulignant qu'elle était disposée à conclure un accord dans des conditions qu'elle jugeait adéquates pour éliminer tout problème. La société de capital-investissement Welsh, Carson, Anderson & Stowe, qui a créé USAP, a été poursuivie par la FTC, mais a conclu un accord avec l'agence après avoir gagné une procédure de rejet des plaintes déposées contre elle.

PAR LES CHIFFRES Selon la FTC, le regroupement concernaitplus d'une douzaine de cabinets d'anesthésiologie, 1 000 médecins et 750 infirmières.

LA RÉPONSE

La FTC a déclaré que l'accord était actuellement confidentiel "afin de faciliter les négociations qu'USAP doit entreprendre", mais que l'accord "rétablirait une structure de marché concurrentielle et serait conforme aux meilleures pratiques de la FTC en matière de règlement des litiges." Si USAP n'exécute pas intégralement l'accord, la FTC reprendra l'affaire, a déclaré l'agence.

Le président de l'USAP, Scott Holliday, a déclaré dans un communiqué que, bien que l'entreprise estime avoir agi de manière responsable au Texas, "il était important de résoudre ce problème maintenant afin que l'USAP puisse continuer à se concentrer sur la fourniture de services d'anesthésie de haute qualité"

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