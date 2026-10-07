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La France va libérer 10 mln de barils de gazole de ses réserves - Lecornu
information fournie par Reuters•07/10/2026 à 19:01
La France va libérer 10
millions de barils de gazole de ses réserves stratégiques, a
annoncé mercredi soir le Premier ministre Sébastien Lecornu lors
d'une allocution télévisée, une mesure destinée à enrayer la
flambée des prix du carburant.
(Rédigé par Zhifan Liu et Jean Terzian, édité par Benoit Van
Overstraeten)
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