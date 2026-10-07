La France va libérer 10 million de barils de gazole de ses réserves, dit Lecornu

Réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au palais de l'Élysée à Paris
La France va libérer 10 millions de barils de gazole de ses réserves stratégiques, a annoncé mercredi soir le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une allocution télévisée, une mesure destinée à enrayer la flambée des prix du carburant.
(Rédigé par Zhifan Liu et Jean Terzian, édité par Benoit Van Overstraeten)
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