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La France va libérer 10 million de barils de gazole de ses réserves, dit Lecornu
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 19:07

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Réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au palais de l'Élysée à Paris

Réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au palais de l'Élysée à Paris

​La France va libérer 10 ​millions de ​barils ⁠de gazole de ‌ses réserves stratégiques, a ​annoncé ‌mercredi ⁠soir le Premier ministre ⁠Sébastien ‌Lecornu lors d'une ⁠allocution ‌télévisée, ⁠une mesure destinée ⁠à ‌enrayer la ​flambée ‌des prix du carburant.

(Rédigé ​par ⁠Zhifan Liu et Jean Terzian, édité par Benoit Van ​Overstraeten)

Crise de gouvernement
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6 commentaires

  • 21:02

    Mig 737, la TICPE est basée sur les quantités, elle n'a plus besoin de flotter avec les prix. Argument des années 90....

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