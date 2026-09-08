La France va interdire les produits issus des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée a déclaré Barrot

Les entreprises israéliennes de démolition qui construisent un « empire » de colonies en Cisjordanie

‌La France va lancer une ​procédure pour interdire les produits issus des colonies israéliennes en Cisjordanie ​occupée, a déclaré mardi le ministre des ​Affaires étrangères Jean-Noël ⁠Barrot sur X, dans un ‌contexte de violences croissantes commises par les colons qui compromet ​les ‌perspectives d'une solution à deux ⁠Etats.

"La France va mettre fin au commerce avec les colonies ⁠israéliennes situées ‌dans les Territoires palestiniens occupés, ⁠avec onze autres pays ‌qui ont pris des ⁠engagements du même ordre", a ⁠écrit sur ‌X Jean-Noël Barrot.

"La Cisjordanie est au ​bord de ‌l'explosion : expansion effrénée de la colonisation en violation ​du droit international, flambée des violences commises par ⁠les colons extrémistes à l'encontre des Palestiniens, actes de terreur dénoncés par les autorités israéliennes elles-mêmes."

(John Irish, Zhifan Liu, édité par Benoit ​Van Overstraeten)