La France va interdire les produits issus des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée a déclaré Barrot

Les entreprises israéliennes de démolition qui construisent un « empire » de colonies en Cisjordanie
La France va lancer une procédure pour interdire les produits issus des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, a déclaré mardi le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur X, dans un contexte de violences croissantes commises par les colons qui compromet les perspectives d'une solution à deux Etats.
"La France va mettre fin au commerce avec les colonies israéliennes situées dans les Territoires palestiniens occupés, avec onze autres pays qui ont pris des engagements du même ordre", a écrit sur X Jean-Noël Barrot.
"La Cisjordanie est au bord de l'explosion : expansion effrénée de la colonisation en violation du droit international, flambée des violences commises par les colons extrémistes à l'encontre des Palestiniens, actes de terreur dénoncés par les autorités israéliennes elles-mêmes."
(John Irish, Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)
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