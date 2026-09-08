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La France va interdire les produits issus des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée a déclaré Barrot
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 15:10
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Les entreprises israéliennes de démolition qui construisent un « empire » de colonies en Cisjordanie

Les entreprises israéliennes de démolition qui construisent un « empire » de colonies en Cisjordanie

‌La France va lancer une ​procédure pour interdire les produits issus des colonies israéliennes en Cisjordanie ​occupée, a déclaré mardi le ministre des ​Affaires étrangères Jean-Noël ⁠Barrot sur X, dans un ‌contexte de violences croissantes commises par les colons qui compromet ​les ‌perspectives d'une solution à deux ⁠Etats.

"La France va mettre fin au commerce avec les colonies ⁠israéliennes situées ‌dans les Territoires palestiniens occupés, ⁠avec onze autres pays ‌qui ont pris des ⁠engagements du même ordre", a ⁠écrit sur ‌X Jean-Noël Barrot.

"La Cisjordanie est au ​bord de ‌l'explosion : expansion effrénée de la colonisation en violation ​du droit international, flambée des violences commises par ⁠les colons extrémistes à l'encontre des Palestiniens, actes de terreur dénoncés par les autorités israéliennes elles-mêmes."

(John Irish, Zhifan Liu, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 15:32

    Ce genre de décision est peu compatible avec le commerce qu'on pourrait espérer avec ce pays.
    Ce n'est pas avec les ennemis d'ISRAEL qu'on peut espérer du business, alors je considère cette décision STUPIDE

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